El líder opositor venezolano Leopoldo López confió este lunes en que la futura Administración del presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, entienda que "Venezuela necesita un cambio de régimen, ya que la tragedia humanitaria solo se corregirá con un cambio político".

"Me preocupa que algunos piensen que no es el momento para un cambio de régimen y decidan centrarse en hacer frente a la crisis humanitaria, pero la mejor manera de hacer frente a la tragedia humanitaria es promover el cambio político, ya que la fuente de la crisis es política", indicó López en una teleconferencia organizada por el Council on Foreign Relations (CFR), que albergó un coloquio sobre el documental "A la calle", de Nelson González y Maxx Caicedo.