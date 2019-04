El Gobierno sirio no quiere entablar un diálogo "real y serio" con las autoridades kurdosirias para un acuerdo de autonomía después de acabar militarmente con el grupo yihadista Estado Islámico (EI) en el país, asegura un alto cargo de la Administración del Kurdistán sirio.

"Fuimos dos veces a Damasco y una vez a Moscú para presentar un plan de trabajo y hasta ahora, el régimen (del presidente Bachar al Asad) no nos ha respondido. Un plan para reunirnos, pero el régimen no es serio", dice Hussein Azzam, director adjunto de la Administración de Al Hasaka, uno de los cantones kurdosirios no reconocidos por el Gobierno central sirio.