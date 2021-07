El expresidente panameño Ricardo Martinelli (c) ofrece declaraciones al llegar para una audiencia del juicio en su contra por espionaje hoy, en la sede del Sistema Penal Acusatorio en Ciudad de Panamá (Panamá). EFE/ Bienvenido Velasco

El expresidente panameño Ricardo Martinelli llegó este miércoles a los juzgados, tras dos ausencias previas alegando razones de salud, para enfrentar un nuevo juicio por espionaje político, que tildó de "babosada", en el que la Fiscalía pedirá la pena de máxima, de 8 años de prisión, por los delitos que se imputan.

"Yo debería estar allá trabajando en vez de estar atendiendo un juicio político que ya fue juzgado, no he sido imputado, ya está prescrito, sin embargo quieren políticamente hacer una mofa de esto", agregó el ex jefe del Estado a su llegada a una sede de tribunales situada en la capital panameña.