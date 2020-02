Fotografía cedida por la Presidencia de Chile que muestra al mandatario del país austral, Sebastián Piñera (c), durante una declaración en compañía de miembros de su Gabinete este lunes, en Santiago (Chile). EFE/Presidencia de Chile

El presidente de Chile, el conservador Sebastián Piñera, dijo este lunes que el país "ya ha tenido demasiada violencia" y pidió a todos los sectores de la sociedad y la política condenar cualquier acto de violencia luego de una noche de graves disturbios en Viña del Mar.

"Llegó el tiempo de un gran acuerdo por la democracia, contra la violencia y por la paz. Este acuerdo tiene que incluir no solo condenar la violencia, no solo defender la democracia y el Estado de Derecho, sino también, condenar a quienes no condenan la violencia y a los que atentan contra la democracia", apuntó Piñera.