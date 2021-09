El constituyente chileno Rodrigo Rojas, un rostro simbólico de las protestas sociales de 2019 que se popularizó por su lucha contra el cáncer, reconoció que no tenía esta enfermedad, provocando gran revuelo en el país este viernes y poniendo en jaque a su formación política de independientes.

"Quiero decir la verdad porque ya no puedo sostener esto. La enfermedad que yo tengo no es cáncer, es un diagnóstico que no pude reconocer hace ocho años por el estigma de la sociedad", expresó en Twitter Rojas, uno de los ocho vicepresidentes del órgano constituyente.