"Coarta libertades, no tiene contrapesos y pone al Estado por encima" del ciudadano y el capital, son —junto a la idea de que es "un texto malo, hecho con rabia" por una convención que "no representa a todos los chilenos"— las razones que los partidarios del Rechazo invocan para votar no en el crucial plebiscito del próximo 4 de septiembre.

Así lo argumenta a Efe el portavoz del comando de esta opción, Claudio Salinas, quien invita a los chilenos a participar en un referéndum en el que 15 millones de chilenos decidirán este domingo si aprueban o rechazan una propuesta de nueva Constitución escrita por una convención constituyente paritaria elegida democráticamente.