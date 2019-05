30 may. 2019

EFE Buenos Aires 30 may. 2019

Fotografía cedida por el partido Unidad Ciudadana, muestra al candidato presidencial Alberto Fernández (i) junto a la exmandataria y actual candidata a la vicepresidencia de Argentina Cristina Fernández (c) el 25 de mayo de 2019, durante un evento de campaña en Merlo, Buenos Aires (Argentina). EFE/ Patrick Haar/Partido Unidad Ciudadana

El precandidato a la Presidencia de Argentina Alberto Fernández aseguró este jueves que la exmandataria Cristina Fernández, que se postula junto a él a la Vicepresidencia, nunca le mencionó la posibilidad de establecer, si llegan al poder, un "pacto de impunidad" por las causas de corrupción que le afectan.

"Obviamente, jamás se me ocurrió un pacto de impunidad para con Cristina y nunca Cristina me habló de semejante cosa", expresó el abogado y ex jefe de Gabinete durante el Gobierno de Néstor Kirchner (2003-2007) y de los primeros meses del primer mandato de su esposa (2007-2015) en declaraciones a Radio Continental.