El Tribunal Supremo de la India no ha encontrado irregularidades en la asignación de la compañía Reliance Defence como elegida para el acuerdo de adquisición de 36 aviones Rafale al constructor aeronáutico francés Dassault y rechazó aceptar a vista varias peticiones contra el pacto.

"No hay ninguna razón para la interferencia en la selección del socio y la percepción de individuos no puede ser la base para una investigación errante en el sensible asunto de la compra en defensa", afirmó el presidente del máximo órgano judicial, Ranjan Gogoi, al anunciar el veredicto.