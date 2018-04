El ex primer ministro paquistaní Nawaz Sharif ofrece una rueda de prensa en Islamabad, Pakistán. EFE/Archivo

El Tribunal Supremo paquistaní afirma que la Justicia no ha prohibido a las televisiones emitir declaraciones del ex primer ministro Nawaz Sharif críticas con las cortes, sino que se ha ordenado de forma general que no se emitan discursos que ataquen al estamento judicial.

El fiscal general del Estado, Ashtar Ausaf Ali, indicó hoy a Efe que el Supremo explicó en una vista ayer que el Tribunal Superior de Lahore no prohibió un día antes la emisión de críticas de Sharif y su hija Maryam al poder judicial.