La vicepresidenta de Uruguay, Lucía Topolansky, expresó a Efe su malestar con la falta de acuerdo en España entre los líderes de la izquierda, Pedro Sánchez y Pablo Iglesias,y la posibilidad de que lo aproveche la derecha.

"No puedo entender cómo Sánchez e Iglesias no se pueden entender, cómo no puede haber un punto medio de unión. Cuando yo negocio, te doy para que me des. Siempre le digo esto a mis compañeros: lo excelente es enemigo de lo bueno", declaró una de las máximas figuras de la coalición de izquierdas Frente Amplio (FA).