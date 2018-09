El presidente de EE.UU., Donald Trump, amenazó hoy con efectuar más despidos dentro del Departamento de Justicia y el FBI después de que se revelase que el vice fiscal general, Rod Rosenstein, abordó en secreto la posibilidad de comenzar un proceso constitucional para deponer al mandatario de su cargo.

Durante un mitin en Misuri de cara a las elecciones legislativas que se celebrarán el próximo noviembre, Trump no mencionó explícitamente las informaciones sobre Rosenstein, reveladas por el diario The New York Times, pero sí continuó su cruzada contra el sector del aparato judicial que no le complace.