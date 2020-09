El destape de una cuestionada maniobra de la alcaldía de Río de Janeiro para boicotear a la prensa redujo aún más el interés del presidente Jair Bolsonaro en injerir de alguna forma en las elecciones municipales de noviembre y dejó clara la orfandad política de la ciudad más emblemática de Brasil.

El líder ultraderechista ya había anticipado su intención de no inmiscuirse en el pleito municipal y de no dar apoyo a ningún candidato, pero no ocultaba su acercamiento al alcalde de Río de Janeiro, el obispo evangélico Marcelo Crivella, un aliado natural en el campo conservador y al que acompañó en diversos actos.