El presidente de Perú, Pedro Castillo, anunció que las Fuerzas Armadas apoyarán a la Policía Nacional en la lucha contra la delincuencia e hizo un llamado al ministerio del Interior a sacar a los militares a las calles, dos semanas después de que el país declarara en estado de emergencia a Lima y el Callao.

"Pido al señor ministro del Interior que coordinemos con el Ministerio de Defensa no solamente para tener a la Policía, porque no todo es responsabilidad de la Policía. Vamos a sacar a las Fuerzas Armadas para combatir de una vez por todas al delincuente chico y al delincuente grande. No podemos frenarla de otra forma si no hacemos una tarea conjunta", declaró el mandatario.