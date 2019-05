El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha defendido este martes "negociación, diálogo y acuerdo" para Venezuela "porque cualquier otra alternativa no va a prosperar" y ha criticado al presidente de EEUU, Donald Trump, y a los asesores de su administración por hablar del país latinoamericano sin haberlo visitado.

Zapatero ha hecho esas declaraciones a los medios de comunicación durante una visita al centro de día de personas con enfermedad mental de la asociación Afesemur, en Molina de Segura (Murcia), donde ha reconocido que mantiene sobre Venezuela "posiciones a veces minoritarias frente a la opinión pública o publicada", pero que puede defender porque ha visitado el país 37 veces desde 2015.

"Voy a decir algo muy contundente y muy rotundo: solo se puede apostar, desde una perspectiva de afecto a Venezuela, a lo que está pasando el pueblo venezolano, por defender la negociación, dialogo y acuerdo, porque cualquier otra alternativa no va a prosperar", ha apuntado.

Además, ha confiado en que "nadie apueste por que allí veamos un gran conflicto civil" y ha calificado de "muy preocupante, muy grave" algunas de las posiciones que ha mantenido la administración americana "desde que el presidente Trump puso Venezuela en el objetivo".

Ante esa situación, ha dicho, se pregunta sobre "los grandes asesores y estrategas de la administración americana que se pronuncian todos los días, ¿cuántos conocen Venezuela? ¿Cuántos han hablado con algún venezolano que no sea solo los que marcan la línea?".

"Tenemos la responsabilidad fundamental en un país amigo, hermano, de apostar por la paz, no por la fuerza; por el diálogo, no por la confrontación; por las ayudas y no por las sanciones. Esas son mis convicciones muy profundas después de un conocimiento intenso del país y me produce tristeza oír muchas opiniones sobre Venezuela de gente que nunca ha estado allí", ha apostillado.