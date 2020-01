Alanis Morissette llevaba siete años sin publicar nuevas canciones. ‘Reasons I Drink’ es el adelanto de ‘Such Pretty Forks in the Road’, que verá la luz el próximo mes de mayo, a la vez que la artista celebra el 25 aniversario de ‘Jagged Little Pill’, el álbum con el que alcanzó el estrellato y que ahora inspira un musical de Broadway.