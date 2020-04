El vocalista de la banda de rock neoyorquina The Strokes, Julian Casablancas (i), durante su actuación en el Festival Bilbao BBK Live en 2019. EFE/JAVIER ZORRILLA

La banda neoyorquina The Strokes acaba de lanzar ‘The New Abnormal’, el sexto de álbum de una trayectoria que ha sufrido algún parón pero que empezó en la cumbre de la música con un espectacular debut con el que fueron aclamados como “los salvadores del rock” en 2001 gracias a ‘Is This It’, considerado como uno de los mejores discos de la historia.