EFE Toronto (Canadá) 21 may. 2020

El primer ministro canadiense, Justin Trudeau, insistió este jueves en la necesidad de que la población canadiense use mascarillas no médicas para evitar la transmisión de COVID-19 cuando no se puede garantizar la distancia de seguridad y que él continuará portando la protección facial.

El miércoles, por primera vez desde que se inicio la pandemia, los máximos responsables sanitarios de Canadá recomendaron el uso generalizado de mascarillas no médicas entre la población.