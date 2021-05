13 may. 2021

EFE La Habana 13 may. 2021

El artista y disidente cubano Luis Manuel Otero Alcántara, que protagonizó una huelga de hambre y sed en protesta por la represión, permanece ingresado y prácticamente incomunicado desde hace once días en un hospital de La Habana, por lo que sus compañeros activistas denuncian un "secuestro".

"Dicen que él no está preso pero no dejan llegar a nadie hasta allí. Está todo acordonado y él no tiene comunicación con nadie a menos que sea un familiar autorizado por la seguridad del Estado", indicó a Efe este jueves la periodista independiente Iliana Hernández, cercana al Movimiento San Isidro (MSI) y a su líder de 33 años.