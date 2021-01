Un alto a la violencia que se cobra la vida de al menos cinco mujeres cada día en Guatemala exigieron este domingo a las autoridades grupos de féminas y activistas humanitarios.

A las niñas y mujeres "no se tocan, no se violan, no se queman, no se matan" expresaron las féminas durante una concentración en la Plaza de la Constitución, a la que también asistió el titular de la Procuraduría de Derechos Humanos, Jordán Rodas.