El calentamiento global podría repentinamente anular el sistema de corrientes del Atlántico, causando cambios abruptos en los monzones y la reducción de la precipitación pluvial en el hemisferio norte, según un artículo que publica este lunes la revista Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

El sistema de corrientes, conocido como de Circulación Meridional de Vuelco (retorno) del Atlántico (AMOC, por sus siglas en inglés), redistribuye el calor de las regiones ecuatoriales hacia el hemisferio norte y se aproxima, junto con otros subsistemas climáticos, a un punto de inflexión, según los científicos del Instituto Niels Bohr en la Universidad de Copenhague (Dinamarca).