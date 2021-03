Amnistía Internacional (AI) calificó este viernes como "inadmisible" la falta de transparencia y respuestas de las autoridades de Brasil en la investigación por el asesinato de la concejala y activista de derechos humanos Marielle Franco, que completará tres años el domingo próximo.

"Es inadmisible que tres años después no tengamos la solución del caso. No podemos aceptar que las autoridades no den una respuesta clara a ese intento de silenciar" una concejala "asesinada en pleno ejercicio de su mandato", condenó la directora de Amnistía Internacional (AI) en Brasil, Jurema Werneck, en una rueda de prensa.