El alcalde de Quito, Jorge Yunda, solicitó este jueves a la ciudadanía redoblar las medidas de bioseguridad ante los dos casos de la variante británica de la covid-19 registrados en la provincia de Pichincha, de la que es capital.

"Quito no puede de ninguna manera entrar a un nuevo confinamiento porque nuestra realidad económica no lo permite", señaló el regidor al pedir a los quiteños no bajar la guardia en cuanto a la protección y medidas de bioseguridad para evitar propagaciones.