Las precipitaciones torrenciales, que continuarán en las próximas horas, según las previsiones, alcanzaron niveles sin precedentes en Saga, Fukuoka y Nagasaki. EFE/JIJI PRESS JAPAN OUT EDITORIAL USE ONLY/ NO ARCHIVES

Las precipitaciones torrenciales, que continuarán en las próximas horas, según las previsiones, alcanzaron niveles sin precedentes en Saga, Fukuoka y Nagasaki. EFE/JIJI PRESS JAPAN OUT EDITORIAL USE ONLY/ NO ARCHIVES