Desde su humilde blog y con casi todo su cuerpo paralizado, Ana Estrada ha iniciado una ardua lucha para que Perú sea el segundo país de Latinoamérica en legalizar la eutanasia, asunto tabú cuyo debate ha irrumpido gracias a esta activista que se inspira en el caso del español Ramón Sampedro.

"No quiero desobedecer la ley. Ya lo hubiera hecho. Lo contemplé, pero no me parece la manera ideal. Hubiese sido muy triste", dijo en una entrevista a Efe Estrada, de 42 años, quien es la primera persona que reclama despenalizar la eutanasia en Perú, un país donde aún está penado el aborto y el matrimonio homosexual es ilegal.