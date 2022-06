Semidesnudos y con un "performance" que consistía en un montaje de supuestos cadáveres en el centro histórico de Ciudad de México, activistas de la organización PETA (People for the Ethical Treatment of Animals) protestaron este sábado contra la crueldad hacia los animales.

"Que tu plato no sea una escena del crimen" se podía leer en una pancarta que protagonizó la protesta.