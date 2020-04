El presidente argentino, Alberto Fernández, anunció este miércoles que la cuarentena total obligatoria continuará a partir del 13 de abril y no será flexibilizada en los grandes centros urbanos porque le preocupa "cierto relajamiento" que observa pese a las medidas decretadas por el Gobierno para frenar el contagio de coronavirus.

"No va a haber ningún levantamiento de cuarentena, no se va a flexibilizar. No podemos tener una recaída, todo el esfuerzo hecho es muy importante", remarcó Fernández en una entrevista con el Canal 13 de Buenos Aires al desmentir las versiones acerca de que el aislamiento social preventivo obligatorio que rige desde el 20 de marzo podría comenzar a levantarse de forma gradual.