18 may. 2022

EFE Buenos Aires 18 may. 2022

Argentina comenzó este miércoles el operativo presencial del censo de población, hogares y vivienda, el primero desde 2010, en un día declarado festivo en el país y en el que los ciudadanos procuran estar en sus casas para recibir a los censistas.

"El censo es la foto exacta de quiénes somos. No podemos planificar hacia dónde se quiere ir, si no sabemos quiénes somos, si no reconocemos nuestras diversidades culturales, étnicas, socioeconómicas o sociodemográficas", aseguró Marco Lavagna, director del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec), en una rueda de prensa.