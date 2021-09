El exejecutivo de Wynn Resorts Gamal Abdelaziz (c) llega, este 13 de septiembre de 2021, a la audiencia en la que se trata el caso de sobornos pagados para asegurar el acceso de su hija a estudiar en la Universidad del Sur de California (USC), en Boston (EE.UU.). EFE/Cj Gunther

El exejecutivo de Staples and Gap Inc. John Wilson (c) llega, este 13 de septiembre de 2021, a la audiencia en la que se trata el caso de sobornos pagados para asegurar el acceso de sus hijos a estudiar en la Universidad del Sur de California (USC)