El exvicepresidente de Estados Unidos y candidato a la nominación demócrata para la Casa Blanca, Joe Biden, aseguró este lunes que fortalecer las leyes para el control de armas de fuego es un asunto "moral", que se ha probado que funciona, y se comprometió con este fin de resultar electo.

"Si no hacemos algo para aprovechar este momento, no sólo será un fracaso político, Será uno moral. Significará que aceptamos la próxima inevitable tragedia...", señaló en un artículo de opinión publicado este lunes en The New York Times, tras las matanzas ocurridas a principios de agosto, en Texas con 22 víctimas y otras 10 en Ohio, en un periodo de trece horas.