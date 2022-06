El General Claudio Henrique Placido (d) habla en rueda de prensa junto a Eduardo Alexandre Fontes (c), superintendente de la Policía Federal en Amazonas, sobre los operativos de búsqueda del periodista británico Dom Phillips y del indigenista brasileño Bruno Araújo, en Manaos (Brasil), este 8 de junio de 2022. EFE/Raphael Alves

El Gobierno brasileño anunció este viernes el envío al estado de Amazonas de tropas de la Fuerza Nacional de Seguridad, un cuerpo de elite de la Policía, para combatir el narcotráfico y los crímenes ambientales, los principales problemas de esta vasta región de selva en el norte de Brasil.

La decisión, publicada hoy en el Diario Oficial de la Unión, no está directamente relacionada con la desaparición del indigenista brasileño Bruno Araújo y del periodista británico Dom Phillips, colaborador de The Guardian, mientras realizaban una investigación en otra región de la Amazonía, concretamente en el Valle do Javari.