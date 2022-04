La organización social Comité de Desarrollo Campesino (Codeca) bloqueó este martes, por segundo día consecutivo, más de 17 carreteras en toda Guatemala como medida de protesta en contra del Gobierno que preside Alejandro Giammattei.

"No más corrupción. No más saqueo a nuestros territorios. No más privatización de los bienes y servicios", expuso este martes la organización campesina mediante sus canales de comunicación sobre las manifestaciones en marcha.