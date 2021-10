La joven argentina Candela Giarda, de 21 años, sonríe diez años después de ver de cerca el final de su vida por una patología cerebral grave, de la que se salvó gracias a un milagro por intercesión del papa Juan Pablo I, según aprobó el Vaticano al anunciar que el pontífice será proclamado beato.

“¿Si me quedó alguna secuela? No me quedó nada. Estoy bien, más que bien”, dice a Efe Candela.