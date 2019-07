El cardenal hondureño Óscar Andrés Rodríguez dijo este domingo que en su país se aplica la "pena de muerte" por parte de bandas criminales que a diario le quitan la vida a otras personas.

"Tristemente en nuestra Honduras, claro que no hay ninguna ley que imponga la pena de muerte, pero de hecho hay bandas criminales que practican la pena de muerte y no hay semana que no se diga que asesinan a este, que asesinan al otro, que matan a transportistas, eso no puede seguir así", enfatizó Rodríguez durante la misa dominical en la catedral de Tegucigalpa.