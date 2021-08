Los indígenas no son ángeles o demonios, la mayoría de conquistadores acabó pobre y las sociedades prehispánicas que habitaban Colombia no eran más atrasadas que otras por no tener grandes templos. La historia está llena de estereotipos que el arqueólogo colombiano Carl Henrik Langebaek quiere desmontar.

"No somos conscientes de la parte del mundo que habitamos, de lo distinta que es respecto a otras partes y de lo que ello implica para entender a sus antiguos pobladores", escribe el arqueólogo en su libro "Antes de Colombia" (Debate), donde trata de explicar cómo era lo que hoy llamamos Colombia en sus primeros 14.000 años.