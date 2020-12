La cifra de contagios de la covid-19 en El Salvador se mantiene en 43.772, ya que en los últimos tres días el número de casos diarios no se ha actualizado, y los decesos han llegado a los 1.283 con 9 nuevas muertes reportadas el miércoles, según los datos alojados en el sitio oficial covid19.gob.sv.

El último día en que se registraron nuevos positivos fue el 20 de diciembre, cuando se detectaron 295 casos solo en ese día, la cifra más alta del mes, y al miércoles la página oficial no reporta nuevos contagios, lo que no significa que no se hayan localizado otros casos.