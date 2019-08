El Gobierno de Chile estableció una nueva normativa para entregar salvoconductos y permitir el acceso al país a los inmigrantes venezolanos que no dispongan de visa o pasaporte en vigor por motivos de reunificación familiar, según se publicó en el Diario Oficial.

El Ministerio de Relaciones Exteriores flexibilizó de esta manera las condiciones de entrada a Chile para cientos de migrantes que llegaron hasta las fronteras del país pero no pudieron acceder por la exigencia hasta ahora de un visado consular que muchos no podían conseguir por no disponer de la documentación exigida, principalmente el pasaporte vigente.