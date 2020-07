Hace más de una década que las montañas de Chile no contaban con semejante cantidad de nieve, pero los centros de esquí están cerrados a cal y canto. Y aunque no hay fecha para su apertura, pues la pandemia no termina de estar controlada, la industria se resiste a dar por perdida la temporada.

"La esperanza es lo último que se pierde", dijo a Efe el gerente de la Asociación de Centros de Ski de Chile (Aceski), Francisco Sotomayor, que agrupa a 12 de las 19 estaciones del país y representa el 95 % del mercado.