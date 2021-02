Un centenar de ciclistas bloquearon este viernes una céntrica avenida de Ciudad de México bajo el lema "Viernes de Revancha", en respuesta a la agresión policial que sufrieron la semana pasada cuando exigían mayor seguridad para los usuarios de bicicletas.

"Todo ha sido muy turbio, los policías de tránsito no deberían responder de esa forma en las manifestaciones. No se estaban defendiendo, ellos atacaron y los ciclistas respondieron", explicó a Efe una manifestante de 30 años que no quiso identificarse.