La serie web "Crónica: La ciudad de la desventaja" fue presentada este miércoles con el objetivo de hacer visible en Colombia el problema de la desnutrición crónica infantil a través de testimonios y de un embajador de lujo: el campeón del Tour de Francia de 2019, Egan Bernal (Team Ineos).

"Cuando uno es niño le cuesta, pero a mí antes de ir a entrenar no me dejaban salir si no me comía los huevos, el queso y el chocolate. Es importante que los papás hagan coger conciencia a los niños de la importancia de alimentarse", dijo el ciclista, de 23 años, durante la presentación de la serie, que tiene seis capítulos.