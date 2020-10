La pandemia de COVID-19 es una "llamada de alerta" para los sistemas de salud de países en desarrollo, como los de Latinoamérica, y para acelerar la colaboración entre sectores público y privado, advierte Jörg-Michael Rupp, director inter|nacional de 7 áreas de Roche.

"COVID ha probado que los sistemas no son lo suficiente fuertes, no están preparados para lidiar con esto, y podría ser que veamos otra crisis como esta dentro de cinco años y no queremos regresar a la misma situación en la que estamos hoy", explica Rupp en entrevista con Efe.