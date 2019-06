Dedican una misa a los ex "presos políticos" en Nicaragua y la Policía rodea la iglesia

Cristian Fajardo (c) y su esposa María Adilia Cerrato (dcha), ambos ex "presos políticos", participan en una misa en honor de los ex "presos políticos" liberados esta semana, este miércoles, en Masaya (Nicaragua). EFE