Penguin Random House ha decidido dejar de imprimir la edición en inglés de "Así se domina el mundo", del coronel español en la reserva Pedro Baños, ante la acusación de antisemitismo que ha lanzado contra este libro el escritor inglés Jeremy Duns, a pesar de no compartir esta consideración.

La edición inglesa, titulada "How They Rule the World. The 22 secret strategies of global power", salió el pasado abril publicada después de que el libro llegara a las librerías en España a finales de 2017, editado por Ariel.