La actriz colombiana Natalia Reyes denunció que un policía agredió y amenazó al actor estadounidense Kendrick Sampson, conocido por su actuación en "The Vampire Diaries" y por ser activista del movimiento Black Lives Matter, en Cartagena de Indias, donde el intérprete está de vacaciones.

"No está bien, no es normal, la Policía tiene derecho de pedir papeles a quien quiera pero no tiene derecho de golpear, manosear (como pasó antes de que empezaran a grabar) y apuntar a una persona que no está cometiendo ningún delito ni oponiendo resistencia", afirmó en Instagram Reyes, protagonista de "Terminator: Dark Fate", al publicar un video donde se ve cómo un uniformado golpea al actor y le apunta con una pistola.