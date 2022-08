Vista del edificio del New York Times en Nueva York, en una fotografía de archivo EFE / EPA / JUSTIN LANE

Los trabajadores no blancos del rotativo The New York Times recibieron una evaluación de trabajo más baja "durante años", lo que se tradujo en menores compensaciones económicas, según denuncia este martes el sindicato de profesionales de las noticias NewsGuild.

El sindicato hizo público el análisis basándose en datos proporcionados por la misma empresa.