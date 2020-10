Dos nuevos exoplanetas fueron descubiertos con el telescopio del Observatorio Astronómico Nacional (OAN) de México, el único del país dedicado a la búsqueda y caracterización de planetas fuera del sistema solar, dijo este jueves la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

El descubrimiento, publicado en la revista científica Astronomy and Astrophysics, fue hecho mediante las observaciones del "Search And CharacterIsatioN of Transiting EXoplanets" (SAINT-EX en inglés), el telescopio del OAN de San Pedro Martir.