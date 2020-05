26 may. 2020

El canciller de Ecuador, José Valencia, expresó a Efe que no tiene "ninguna objeción" a que se estableciera un corredor humanitario regional para el regreso de migrantes venezolanos a su país, cuyo número se ha incrementado exponencialmente por las restricciones impuestas por el COVID-19.

"Hemos hablado con las autoridades colombianas sobre este tema (el de la salida de migrantes). La política del Estado ecuatoriano es no restringir la salida de extranjeros que quieran salir del país en general, no solo venezolanos, así que de nuestra parte no hay ninguna objeción a que ello ocurra", manifestó el ministro de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana.