EFE Bogotá 20 may. 2019

El comandante de las Fuerzas Militares de Colombia, general Luis Fernando Navarro, afirmó este lunes que no existe riesgo de que "civiles inocentes" mueran durante operaciones, después de que The New York Times señalara que el Ejército pone en riesgo la vida de esas personas al exigir a altos mandos mejorar sus resultados.

"No hay ningún riesgo de que vayan a caer civiles inocentes. Inclusive nosotros dentro del marco operacional si vemos que hay algún riesgo contra la población civil preferimos cancelar una operación y no la hacemos porque no queremos que vayan a caer civiles inocentes", aseguró Navarro a periodistas en reacción al artículo publicado en inglés y español en el diario estadounidense.