El accidente de un helicóptero en un rascacielos de Manhattan (Nueva York) tras un aterrizaje forzoso este lunes, en el que solo falleció el piloto, ha dejado incógnitas que ahora investigan las autoridades y reabierto el debate sobre la necesidad de permitir estos viajes sobre una ciudad tan poblada.

"Creo que los vuelos no esenciales deberían ser vetados en Nueva York. Está muy densamente poblada, es demasiado peligroso. No hay ningún lugar seguro para aterrizar. Si hay un problema, no es seguro aterrizar en el agua, en la calle o en las azoteas", planteó la congresista neoyorquina Caroline Maloney.