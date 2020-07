El alcalde de Río de Janeiro, Marcelo Crivella, dijo este jueves que espera que la ciudad más emblemática de Brasil no sufra una recaída por su decisión de acelerar la desescalada de las medidas para frenar la pandemia del coronovirus, pero que la crisis económica exige esa flexibilización.

"Espero que no tengamos una recaída y que no tengamos que volver atrás. Pero la economía sufrió un impacto enorme y estamos con un nivel de desempleo gigantesco", afirmó Crivella a periodistas, al ser interrogado sobre si la rápida desescalada no es prematura en una ciudad que continúa registrando elevados números de muertes y contagios diarios por coronavirus.