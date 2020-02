El arzobispo de Nueva York, Timothy Dolan, realiza una visita pastoral y espiritual de cinco días a Cuba, invitado por el presidente Miguel Díaz-Canel, con quien se reunirá en La Habana antes de su regreso el próximo miércoles 12.

Dolan, una de las figuras más mediáticas del catolicismo, anunció su viaje y la invitación de Díaz-Canel con un video en su cuenta oficial de Twitter, donde reconoció sentirse honrado por la acogida de sus "hermanos" obispos cubanos. "No sé exactamente por qué me querrían allí, pero ¿cómo podría decir que no?", bromeó.